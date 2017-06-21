Песков решил не обсуждать формат встречи Порошенко и Трампа

В Кремле не считают возможным давать оценку прошедшим накануне переговорам президента Украины Петра Порошенко с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Его слова в среду, 21 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это ремесло для украинских политологов и американских наблюдателей», — сказал официальный представитель Кремля. Он добавил, что Москва приветствовала бы, если бы в результате этих контактов «Киев получил сигнал о необходимости выполнения минских договоренностей».

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Отвечая на вопрос журналистов, ведется ли подготовка встречи лидеров России и США, пресс-секретарь ответил отрицательно, пояснив, что при необходимости все будет согласовано.

«Мы исходим из того, что президент Путин и президент Трамп будут принимать участие в саммите "двадцатки" в Германии, и мы в этой связи не можем исключать, что так или иначе они, конечно, встретятся в той или иной форме "на полях" этого саммита. Но каких-либо конкретных договоренностей или приготовлений пока нет», — подчеркнул Песков.

20 июня президент США принял своего украинского коллегу в Овальном кабинете Белого дома. Общение политиков продолжалось полчаса. По ее итогам Порошенко заявил, что не верит в якобы сговор американского лидера с Россией.

В Верховной Раде Украины формат встречи Трампа и Порошенко назвали «полным позором» для Киева.