Порошенко сравнил Трампа с Рейганом

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп будет способствовать разрешению конфликта в Донбассе. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в ходе рабочего визита в Вашингтон.

«Я абсолютно уверен, что президент Трамп является настоящим лидером, очень харизматичной персоной. Он может помочь принести мир на нашу землю подобно тому, как [Рональд] Рейган принес победу в холодной войне без единого выстрела. Я в это верю», — заявил Порошенко.

Он добавил, что перемирие в Донбассе не соблюдается, однако руководство Украины по-прежнему выступает за мирное урегулирование ситуации.

20 июня президент США принял своего украинского коллегу в Овальном кабинете Белого дома. «После встречи с вице-президентом Майком Пенсом президент Украины Порошенко встретился с Дональдом Трампом», — написал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По итогам встречи Порошенко заявил, что не верит в якобы сговор американского лидера с Россией.

Рональд Рейган — 40-й президент США, занимал этот пост с 1981 по 1989 год. Перед тем как прийти в политику, он сделал успешную актерскую карьеру в Голливуде и на телевидении.