СМИ рассказали об «обидном» названии Украины Трампом

Президент США Дональд Трамп назвал Украину «ненавистным для жителей этой страны» топонимом. Об этом во вторник, 20 июня, написала газета The Washington Post.

В ходе встречи с украинским коллегой Петром Порошенко Трамп употребил слово «Украина» с определенным артиклем «the» (the Ukraine). По утверждению журналистов издания, это является очень обидным для украинцев, поскольку республика так называлась, будучи в составе Советского Союза — УССР, the Ukrainian Soviet Socialist Republic.

По другой версии, определенный артикль в сочетании с этим топонимом является отсылкой к старослявянскому слову «окраина», и поэтому «the Ukraine» из уст Трампа якобы подразумевает то, что об Украине стоит говорить лишь в связи с ее соседом — Россией, и ставит сомнения в ее суверенности, предполагает газета.

Бывший посол США в России Майкл Макфол написал в своем Twitter, что Трампа не проинформировали должным образом по этому вопросу.

Определенный артикль «the» в английском языке включается в названия стран, являющихся объединениями — the United Kingdom — Соединенное Королевство или the Unites States — Соединенные Штаты, the Philippines — Филиппины. Согласно Справочнику ЦРУ по странам мира, только Багамские Острова и Гамбия официально включают в себя данный артикль, который пишется с заглавной буквы.