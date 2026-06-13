Кандидат на пост мэра Кракова опубликовала провокационное видео с украинским флагом

Кандидат на пост мэра Кракова Шрайбер выложила ИИ-видео, где выбрасывает флаг Украины

Кандидат на пост мэра польского Кракова Марианна Шрайбер опубликовала провокационное видео с украинским флагом. На ролике, созданном с помощью искусственного интеллекта и выложенном в X, она снимает и выбрасывает желто-синее полотно.

На распространенных в соцсетях кадрах «Шрайбер» снимает украинский флаг с кронштейна возле административного здания в Кракове и бросает его. Затем она швыряет флаг Евросоюза в мусорный бак.

Шрайбер пообещала, что в случае победы на зданиях будут висеть только флаги Польши, а в школы вернутся христианские символы.

До этого вице-спикер сейма Кшиштоф Босак объявил, что Украина обязана выполнить условия Польши для членства в ЕС. По мнению польского политика, Киев для вступления в ЕС обязан отказаться от бандеровской идеологии и начать с уважением относиться к проживающему на Украине польскому меньшинству.

