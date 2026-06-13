Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:22, 13 июня 2026Мир

Кандидат на пост мэра Кракова опубликовала провокационное видео с украинским флагом

Кандидат на пост мэра Кракова Шрайбер выложила ИИ-видео, где выбрасывает флаг Украины
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «Политика страны»

Кандидат на пост мэра польского Кракова Марианна Шрайбер опубликовала провокационное видео с украинским флагом. На ролике, созданном с помощью искусственного интеллекта и выложенном в X, она снимает и выбрасывает желто-синее полотно.

На распространенных в соцсетях кадрах «Шрайбер» снимает украинский флаг с кронштейна возле административного здания в Кракове и бросает его. Затем она швыряет флаг Евросоюза в мусорный бак.

Шрайбер пообещала, что в случае победы на зданиях будут висеть только флаги Польши, а в школы вернутся христианские символы.

До этого вице-спикер сейма Кшиштоф Босак объявил, что Украина обязана выполнить условия Польши для членства в ЕС. По мнению польского политика, Киев для вступления в ЕС обязан отказаться от бандеровской идеологии и начать с уважением относиться к проживающему на Украине польскому меньшинству.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о скорой встрече Трампа с Зеленским

    Кандидат на пост мэра Кракова опубликовала провокационное видео с украинским флагом

    Стало известно о возможной передаче новых российских ракет Ирану

    Лимиты на продажу бензина ввели на заправках крупного российского региона

    ФИФА попросила сборную Египта поменять форму перед чемпионатом мира

    Выросло число жертв ДТП под Москвой

    40-летняя звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала внешность 29-летнего мужа

    Обувь гостьи на свадьбу подруги прозвали ботинками пенсионерок в сети

    США забеспокоились из-за беспилотников и террористов-одиночек во время чемпионата мира

    Найдено объяснение легкому вовлечению мошенниками подростков в преступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok