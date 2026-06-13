НАТО начнет сокращать численность контингента в Косово на фоне стабилизации ситуации

НАТО начнет сокращать численность своего контингента KFOR в Косово на фоне стабилизации ситуации в регионе. О таком решении сообщается на сайте альянса.

Как стало известно, НАТО оптимизирует позицию KFOR в Косово. Его численность будут постепенно корректировать в течение следующего года.

В НАТО подчеркнули, что при необходимости вывод миссии может быть отменен, а численность войск — снова увеличена в зависимости от развития ситуации.

Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Грегори Гринкевич разъяснил, что альянс остается полностью привержен обеспечению безопасности в Косово. Он отметил, что достигнутая стабильность стала возможной благодаря усилиям KFOR, а также возросшей компетентности местных организаций, отвечающих за безопасность.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о подготовке к нападению стран НАТО на государство.

