14:01, 14 марта 2026Мир

Вучич заявил о подготовке к нападению стран НАТО на Сербию

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Две страны Североатлантического альянса (НАТО) — Хорватия и Албания — готовятся к нападению на Сербию вместе с частично-признанной Республикой Косово. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич в интервью RTS.

«Они формируют союз, чтобы атаковать нас. Они будут ждать момента крупного конфликта между европейцами и русскими, а также еще более масштабного на Ближнем Востоке. Думаю, (...) [они хотят] дождаться подходящего момента, когда во всем мире наступит хаос», — рассказал он.

Вучич также подтвердил наличие у Сербии гиперзвуковых баллистических ракет класса «воздух-земля» CM-400, способных поражать цели на расстоянии от 200 до 400 километров. При этом он заявил, что Белград не намерен никого атаковать.

В марте 2025 года было подписано соглашение между Хорватией, Албанией и Косово. Его целью является укрепление трехстороннего сотрудничества в оборонном секторе. Стороны также отметили в документе свою заинтересованность в стабильности на Балканах, в особенности в Косово, которое Белград и Москва не признают в качестве независимого государства.

