Предсказано количество голов сборной Испании в ворота Кабо-Верде на чемпионате мира

Аналитики назвали сборную Испании фаворитом матча с Кабо-Верде на чемпионате мира-2026

Букмекеры назвали сборную Испании фаворитом матча группового этапа чемпионата мира (ЧМ) 2026 года против национальной команды Кабо-Верде. Об этом сообщает Betonmobile.

На победу испанцев аналитики дают коэффициент 1,08, на Кабо-Верде — 23. Также предсказано количество голов в ворота Кюрасао: индивидуальный тотал Испании больше 2,5 гола оценивают коэффициентом 1,53, а ставка на то, что испанцы забьют более 3,5 мяча, идет за 2,32. Общий тотал матча свыше 3,5 гола предлагают с коэффициентом 1,90.

Команды попали в группу E, где их соперниками также стали сборные Уругвая и Саудовской Аравии. На первое место в квартете букмекеры ставят Испанию — коэффициент 120.

Ранее сборные Испании и Кабо-Верде между собой на официальном уровне не играли.