Президент Польши увидел угрозу в членстве Украины в ЕС

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) станет угрозой для сельского хозяйства Польши. Об этом заявил президент страны Кароль Навроцкий в соцсети Х.
«Угрозой для польского сельского хозяйства является вступление Украины в ЕС», — подчеркнул лидер страны.
Навроцкий заверил, что продолжит стоять «на страже доброго отношения к польскому фермеру, польским сельскохозяйственным продуктам».
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украине потребуются годы для присоединения к ЕС.