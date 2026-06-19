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21:04, 19 июня 2026Мир

Президент Польши увидел угрозу в членстве Украины в ЕС

Навроцкий: Вступление Украины в ЕС станет угрозой для польского сельского хозяйства
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) станет угрозой для сельского хозяйства Польши. Об этом заявил президент страны Кароль Навроцкий в соцсети Х.

«Угрозой для польского сельского хозяйства является вступление Украины в ЕС», — подчеркнул лидер страны.

Навроцкий заверил, что продолжит стоять «на страже доброго отношения к польскому фермеру, польским сельскохозяйственным продуктам».

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украине потребуются годы для присоединения к ЕС.

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