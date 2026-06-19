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21:41, 19 июня 2026Экономика

В российском городе пожаловались на заросший плесенью дом

В Батайске пожаловались на заросший плесенью из-за протекающей крыши дом
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Don Mash

В Батайске Ростовской области пожаловались на жизнь в доме, который зарос плесенью из-за постоянных протечек. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Don Mash.

Речь идет о многоэтажном доме, расположенном по адресу улица Герцена, 34. Одна из его жительниц утверждает, что после капитального ремонта фасада здания нарушилась изоляция. В результате в комнатах стало сыро, а зимой помещения не прогревались выше, чем до плюс 15 градусов. С приходом тепла квартиры атаковала черная плесень. Кроме того, в комнатах стало плохо пахнуть.

Чтобы получить компенсацию за испорченный ремонт, женщина пошла в суд, который постановил управляющую компанию «Доверие» выплатить женщине 100 тысяч рублей — несмотря на то, что потерпевшая требовала 300 тысяч рублей. По словам жительницы Батайска, суд не учел, что УК предоставила документы с неверными замерами и проигнорировала заключение Роспотребнадзора о холоде в квартире. Недавно россиянка написала жалобы на «управляйку» в прокуратуру, министерство ЖКХ и госжилинспекцию, однако реакции пока не дождалась.

Ранее жители Хасавюрта пожаловались на огромную трещину на девятиэтажном доме. В 2025 году с торца здания откололась плита, однако капремонт не провели до сих пор. Помимо этого, в квартире, которая находится возле разлома, расплодилась плесень — во время осадков туда постоянно попадает вода.

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