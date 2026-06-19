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22:07, 19 июня 2026Россия

В российском городе начали установку бетонных укрытий на случай атаки беспилотников

В Кронштадте начали установку бетонных укрытий на случай атаки беспилотников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Кронштадте начали установку сертифицированных бетонных укрытий, предназначенных для временного нахождения людей во время атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила администрации Кронштадтского района Петербурга в мессенджере Max.

Как отметили власти, бетонные укрытия установят на Якорной площади, в общественном пространстве на Кронштадтском шоссе. Кроме того, они появятся на улице Зосимова, 8 у сквера «Инчхон», 5/9 в 16 микрорайоне, на участке, находящимся на пересечении Литке и Кронштадтского шоссе, недалеко от автобусной остановки.

Ранее российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 216 дронов ВСУ над Россией за шесть часов.

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