Трамп высказался о перепалке с Зеленским в Белом доме и сравнил ее с телешоу

NYT: Трамп назвал перепалку с Зеленским в Белом доме эпизодом великого телевидения

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о перепалке с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая случилась в феврале 2025 года в Белом доме, для книги Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump («Смена режима: внутри имперского президентства Дональда Трампа») журналистов Мэгги Хаберман и Джонатана Суона. Выдержки из нее приводит газета The New York Times (NYT).

Президент США назвал случившееся эпизодом «великого телевидения». Он также сравнил ссору с Зеленским с телешоу «Ученик» (The Apprentice), пояснив, что она была даже лучше этой программы.

В книге описаны первые 14 месяцев второго срока Трампа — в том числе то, как политика президента переплетается с шоу-бизнесом. Авторы утверждают, что за этот период состояние Трампов выросло более чем на 1 миллиард долларов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Киеву следовало пойти на мирное соглашение еще в феврале 2025 года, напомнив о своей перепалке с президентом Украины в Белом доме. «Я сказал [Зеленскому], что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда для этого было гораздо больше возможностей», — сказал он.