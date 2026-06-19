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21:51, 19 июня 2026Мир

Трамп высказался о перепалке с Зеленским в Белом доме и сравнил ее с телешоу

NYT: Трамп назвал перепалку с Зеленским в Белом доме эпизодом великого телевидения
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Eric Lee / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о перепалке с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая случилась в феврале 2025 года в Белом доме, для книги Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump («Смена режима: внутри имперского президентства Дональда Трампа») журналистов Мэгги Хаберман и Джонатана Суона. Выдержки из нее приводит газета The New York Times (NYT).

Президент США назвал случившееся эпизодом «великого телевидения». Он также сравнил ссору с Зеленским с телешоу «Ученик» (The Apprentice), пояснив, что она была даже лучше этой программы.

В книге описаны первые 14 месяцев второго срока Трампа — в том числе то, как политика президента переплетается с шоу-бизнесом. Авторы утверждают, что за этот период состояние Трампов выросло более чем на 1 миллиард долларов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Киеву следовало пойти на мирное соглашение еще в феврале 2025 года, напомнив о своей перепалке с президентом Украины в Белом доме. «Я сказал [Зеленскому], что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда для этого было гораздо больше возможностей», — сказал он.

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