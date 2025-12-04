Трамп указал на ухудшение условий урегулирования для Украины

Трамп заявил, что условия урегулирования для Украины значительно ухудшились

Украине следовало пойти на мирное соглашение еще в феврале 2025 года после того, как у украинского лидера Владимира Зеленского состоялась встреча с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил лидер США, его цитирует РИА Новости.

«Знаете, когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал [Зеленскому], что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно лучшее время для урегулирования», — считает Трамп. При этом он отметил, что Зеленский решил не следовать его совету, и теперь ситуация для Киева стала значительно хуже.

Ранее Трамп заявил, что сейчас США не тратят на Украину ни копейки.