Трамп высказался об отсутствии американской помощи Украине словами «ни копейки»

Трамп заявил, что США больше не тратят на Украину ни копейки

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна больше не тратит деньги на помощь Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что США больше не тратят на Украину ни копейки. По его словам, Вашингтон все продает НАТО.

«Нас не обкрадывают как при [экс-президенте США Джо] Байдене. Байден отдавал всем все, что у нас было, отдавал ракеты, все, что они хотели, бесплатно, безвозмездно, он просто понятия не имел, что делает», — отметил американский лидер.

Ранее Белый дом высказался о коррупции на Украине. Пресс-секретарь ведомства Кэролайн Левитт подчеркнула, что Трамп перестал оказывать Киеву «бесконечную» помощь из-за этой проблемы.