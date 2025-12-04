Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:44, 4 декабря 2025Мир

Трамп высказался об отсутствии американской помощи Украине словами «ни копейки»

Трамп заявил, что США больше не тратят на Украину ни копейки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна больше не тратит деньги на помощь Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что США больше не тратят на Украину ни копейки. По его словам, Вашингтон все продает НАТО.

«Нас не обкрадывают как при [экс-президенте США Джо] Байдене. Байден отдавал всем все, что у нас было, отдавал ракеты, все, что они хотели, бесплатно, безвозмездно, он просто понятия не имел, что делает», — отметил американский лидер.

Ранее Белый дом высказался о коррупции на Украине. Пресс-секретарь ведомства Кэролайн Левитт подчеркнула, что Трамп перестал оказывать Киеву «бесконечную» помощь из-за этой проблемы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому тогда и нужно было договариваться». Трамп заявил, что условия мира для Украины ухудшились со временем

    Массовая свадьба закончилась дракой из-за закусок

    Папарацци сняли интимный момент Кэти Перри и Джастина Трюдо

    Тревел-блогерша рассказала о городах России на грани исчезновения

    Корабли ВМС Британии вооружат стелс-ракетами Stratus

    Климату Москвы предрекли потепление на несколько градусов

    Спустившийся с крыши «Карлсон» попил чай у гостеприимной россиянки и попал на видео

    Российская армия начала подготовку к занятию двух новых населенных пунктов

    Продажи автомобилей «Москвич» рухнули

    Россиян предупредили о схеме мошенников с перерасчетом пенсии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok