22:31, 1 декабря 2025

Белый дом высказался о коррупции на Украине

Белый дом: Трамп перестал помогать Киеву из-за коррупции на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bonnie Cash / IMAGO / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп перестал оказывать Киеву «бесконечную» помощь из-за ситуации с коррупцией на Украине. Об этом высказалась пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Трамп прекратил бесконечную помощь, так как убежден, что деньгами американских налогоплательщиков злоупотребляли», — сказала она на брифинге.

Пресс-секретарь подчеркнула, что вместо бесплатной передачи оружия Украине Штаты стали продавать его странам НАТО.

Ранее Левитт сообщила, что предложенный США план по мирному урегулированию конфликта на Украине был серьезно доработан. Она добавила, что американская администрация настроена «оптимистично».

