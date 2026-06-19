Депутат Журова: Призывы Каллас возложить обязательства на РФ не способствуют переговорам

Слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о необходимости возложить какие-то обязательства на Россию не способствуют переговорам. На последствия угроз со стороны ЕС в адрес РФ указала первый запредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, ее цитирует «Газета.Ru».

«Приедут они к нам с чем? С претензиями опять или договариваться о том, что мы партнеры, мы на одном языке разговариваем? С угрозами нам как-то не очень», — подчеркнула парламентарий.

По ее словам, европейцы пока не смогли выбрать политика от Брюсселя на роль переговорщика с Россией, но параллельно они уже говорят о каких-то обязательствах, которые стремятся наложить на Россию.

Ранее журналисты британской газеты The Telegraph заявили о политической изоляции Каллас. «Европа начинает понимать всю абсурдность Каи Каллас. По своему происхождению и убеждениям Каллас самый воинственный верховный представитель по вопросам России, который когда-либо был у ЕС», — говорится в материале.