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21:40, 19 июня 2026Мир

В Госдуме указали на последствия угроз ЕС после слов Каллас

Депутат Журова: Призывы Каллас возложить обязательства на РФ не способствуют переговорам
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Laia Ros / Reuters

Слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о необходимости возложить какие-то обязательства на Россию не способствуют переговорам. На последствия угроз со стороны ЕС в адрес РФ указала первый запредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, ее цитирует «Газета.Ru».

«Приедут они к нам с чем? С претензиями опять или договариваться о том, что мы партнеры, мы на одном языке разговариваем? С угрозами нам как-то не очень», — подчеркнула парламентарий.

По ее словам, европейцы пока не смогли выбрать политика от Брюсселя на роль переговорщика с Россией, но параллельно они уже говорят о каких-то обязательствах, которые стремятся наложить на Россию.

Ранее журналисты британской газеты The Telegraph заявили о политической изоляции Каллас. «Европа начинает понимать всю абсурдность Каи Каллас. По своему происхождению и убеждениям Каллас самый воинственный верховный представитель по вопросам России, который когда-либо был у ЕС», — говорится в материале.

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