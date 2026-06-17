Telegraph: Каллас оказалась в политической изоляции из-за позиции по России

Абсурдная позиция главы европейской дипломатии Каи Каллас по России, которую в странах Евросоюза больше не готовы финансировать, довела ее до того, что она оказалась в политической изоляции. На это указали журналисты британской газеты The Telegraph.

«Европа начинает понимать всю абсурдность Каи Каллас. <…> По своему происхождению и убеждениям Каллас самый воинственный верховный представитель по вопросам России, который когда-либо был у ЕС, — и она по-прежнему твердо верит в необходимость продолжать финансирование Украины до победного конца», — говорится в материале.

Авторы подчеркивают, что на деле главе европейской дипломатии еще ни разу не удалось убедить представителей Европы подкрепить ее высказывания реальными деньгами. The Telegraph отмечает, что своей позицией Каллас уничтожила свой дипломатический пост, и из-за этого Евросоюз практически лишился единственного внешнеполитического представителя.

Газета напоминает, что теперь мировые лидеры, желая поговорить с представителями Европы, связываются не с Каллас, а с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем или премьером Италии Джорджей Мелони.

«В ключевых вопросах — таких как, например, <…> переговоры с Путиным — именно европейские лидеры будут находиться у руля. Идея о том, что Европа говорит в один голос, всегда была фикцией», — резюмируется в материале.

Ранее Каллас заявила, что антироссийские санкции Европейского союза должны разрушать экономику России «по кирпичику».