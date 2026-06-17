Юрист Войников: Политики ЕС не осознают сложностей запрета на въезд участникам СВО

Планы Европейского союза (ЕС) запретить выдачу туристических виз и въезд на территорию стран-членов всем участникам российской специальной военной операции (СВО) на Украине сопряжено с существенными техническими сложностями и противоречит основным принципам политики объединения. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил доктор юридических наук, профессор Высшей школы права Балтийского федерального университета имени Канта Вадим Войников.

Исходя из той политики, которую проводит нынешнее руководство Евросоюза, ограничения на свободу передвижения в отношении россиян, в общем-то, кажутся им достаточно логичными. Но от этого они не становятся законными с точки зрения ни международного права, ни права самого Союза Вадим Войников профессор Высшей школы права БФУ имени Канта

9 июня президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила запретить в рамках 21-го пакета антироссийских санкций въезд на территорию Евросоюза всем, кто служил в Вооруженных силах России с момента начала конфликта на Украине.

Однако остается неясным, кому именно ЕС планирует ограничить въезд — слова главы ЕК о «всех служивших» в ВС России с февраля 2022 года предполагают, что запрет должен затронуть и проходивших срочную службу

Исходя из данных EUObserver со ссылкой на проект решения по 21-му пакету санкций, ЕС запретит въезд любым лицам, служившим в составе ВС России и добровольческих формирований после 24 февраля 2022 года, безотносительно их участия в СВО. Исключение будет сделано только для дезертировавших из российской армии военнослужащих и лиц, подавших документы на получение гуманитарной визы одной из стран Евросоюза.

В выдаче виз будет отказано лицам, которые служат или служили в Вооруженных силах Российской Федерации, а также в любых военизированных, связанных с военными или нерегулярных вооруженных формированиях, связанных с российским правительством, контролируемых им или действующих по его указанию с февраля 2022 года EUObserver из оказавшегося в распоряжении проекта решения по 21-му пакету санкций ЕС

15 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас раскрыла планы Европейской комиссии по поименному включению всех участников СВО в черный список ЕС и запрету им въезда на территорию объединения. По словам главы евродипломатии, Брюссель якобы располагает необходимыми данными для принятия такого решения.

Я не эксперт в вопросе виз, но специалисты говорят, что это возможно Кая Каллас верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Что в ЕС говорят о выдаче виз россиянам?

30 января представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер раскрыла обсуждение по инициативе одной из стран-членов полного запрета на въезд участникам СВО. При этом евродипломат не уточнила, какая именно страна выступила с инициативой, а также отказалась приводить какие-либо детали обсуждений внутри сообщества.

По данным Kyiv Independent, инициатором идеи стал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на встрече глав МИД стран Евросоюза 29 января. Идею также поддержали Латвия, Литва, Финляндия, Дания, Швеция и Нидерланды.

Ряд прибалтийских политиков выразили недовольство въездом в ЕС любых граждан России: например, депутат Европейского парламента (ЕП) от Латвии Инесе Вайдере обеспокоилась ростом числа выданных россиянам виз в 2025 году и посчитала данный факт угрозой безопасности Европы. По мнению политика, ограничение выдачи туристических виз россиянам станет инструментом демонстрации солидарности Евросоюза с Украиной, а также якобы позволит снизить уровень общественной поддержки СВО в России.

На 72,4 тысячи увеличилось число выданных гражданам России виз в 2025 году — с 606,5 тысячи до 679 тысяч. Россия остается в пятерке стран с наибольшим числом заявок

Депутат ЕП от Чехии Томаш Здеховски также предлагал запретить въезд в Европу и семьям участников СВО. Политик назвал свободный въезд в европейские страны в качестве туристов привилегией и выразил мнение, что родственники военных не должны ею пользоваться.

В свою очередь, ряд стран ЕС, например, Франция, Италия и Испания, официально не комментировали инициативу. При этом на данные страны приходится две трети от общего числа визовых запросов граждан России

«Лента.ру» направила запросы в представительство ЕС в России, а также Европейскую службу внешних связей и Европейскую комиссию. Представительство в Москве переадресовало запрос в ЕК, однако институты Евросоюза на момент публикации не ответили на сообщения. Посольства Венгрии и Италии в России также не прокомментировали соответствующие запросы.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Брюссель, 9 июня 2026 года Фото: Yves Herman / Reuters

Как будет приниматься решение?

Как пишет EUObserver, запрет на въезд участникам СВО будет одобрен 13 июля на заседании Совета ЕС — встрече министров иностранных дел стран-членов по вопросам внешней политики и политики безопасности. Для принятия решения нужно будет получить согласие всех глав МИД стран-участниц Евросоюза, включая Словакию и Венгрию.

Вадим Войников подчеркнул, что технически ЕС располагает несколькими вариантами оформления решения, и предположил, что запрет будет оформлен именно в рамках санкционной политики. Эксперт отметил, что предыдущие ограничительные меры принимались в рамках визовой политики ЕС на основе других механизмов из-за существующих юридических особенностей в данной сфере.

Скорее всего, это будет решение Совета ЕС, которое будет предусматривать обязательства для государств и членов внести поименно всех участников СВО в так называемую Шенгенскую информационную систему (Schengen Information System, SIS). Таким образом, каждое государство будет обязано исполнять эти так называемые «стоп-листы» в рамках SIS и не допускать конкретных российских граждан на территорию ЕС Вадим Войников профессор Высшей школы права БФУ имени Канта

Войников также отметил разницу между персональными санкциями Совета ЕС, которые являются более широкими ограничительными мерами, и планируемым запретом для российских военных. Эксперт отметил, что на почти 1,5 тысячи граждан России действует целый ряд других запретов, в том числе и на финансовые операции, в то время как для участников СВО речь пока идет только об ограничении въезда на территорию Евросоюза.

Насколько законным будет решение?

Вадим Войников отметил, что идея коллективного запрета на въезд участникам СВО противоречит базовым принципам визовой политики Евросоюза. Эксперт указал, что, согласно Визовому кодексу ЕС, любые решения по визовым вопросам должны быть основаны на индивидуальной оценке «каждого визового заявления».

Юрист отметил, что при этом ЕК последовательно на протяжении нескольких лет реализует политику визовых ограничений для граждан России. В частности, он упомянул рекомендации по ужесточению визовой политики для стран-членов объединения, а также рекомендации по ограничению выдачи россиянам виз на многократное посещение территории ЕС.

Ограничительные меры, которые уже были приняты и которые планируется принять, соответствуют тем идеологическим установкам, которые сформировались в последнее время в ЕС отношении России и российских граждан Вадим Войников профессор Высшей школы права БФУ имени Канта

Сможет ли ЕС запретить въезд российским военным?

Попытка запретить въезд всем участникам СВО станет беспрецедентным шагом для институтов ЕС: по словам президента России Владимира Путина, в настоящий момент группировка ВС России в зоне СВО составляет более 700 тысяч военнослужащих.

Исходя из этих данных, число российских военнослужащих в зоне СВО более, чем в пять раз превышает суммарное количество лиц, которым было отказано во въезде в 2025 году — 132,6 тысячи человек по всему миру. Численность группировки ВС России примерно сопоставима с количеством выявленных в прошлом году лиц, нелегально находящихся на территории ЕС — 719,3 тысячи человек.

При этом названная Владимиром Путиным цифра является лишь малой частью от общего числа российских военнослужащих: с учетом служивших срочную службу в ВС России с 2022 года, контрактников и бойцов добровольческих формирований общее число граждан превысит миллион человек.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Как отметил Вадим Войников, сейчас в SIS находится суммарно 100 миллионов записей о физических лицах и объектах, в то время как сама система рассчитана лишь на 130 миллионов записей. Соответственно, попытка внести сведения о всех участниках СВО станет и техническим риском для органов ЕС.

Справится ли эта система с таким массивом информации — тоже достаточно большой вопрос, потому что ЕС с такой задачей еще не сталкивался, и его технические возможности тоже не безграничны Вадим Войников профессор Высшей школы права БФУ имени Канта

Эксперт посчитал преувеличением утверждение Каллас о якобы наличии разведданных о всех участниках СВО, подчеркнув, что Евросоюз получает информацию о российских военных либо из открытых источников, либо от Украины, также не обладающей полными сведениями о составе ВС России. Он отметил, что ни Брюссель, ни Киев не располагают всеми необходимыми персональными данными, позволяющими точно идентифицировать конкретного военнослужащего.

Конечно, есть информация о командирах, о генералах, но я не думаю, что кто-то из российских генералов сейчас будет получать шенгенскую визу Вадим Войников профессор Высшей школы права БФУ имени Канта

Юрист отдельно подчеркнул, что конечное решение о выдаче визы принимается на национальном уровне, а любые запреты предусматривают целый ряд исключений. Он также допустил послабления со стороны отдельных стран-членов как и в процессе переговоров на уровне ЕС, так и на практике уже после принятия решения.