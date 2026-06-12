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17:57, 12 июня 2026Россия

Путин раскрыл численность группировки войск в зоне СВО

Путин: Группировка российских войск в зоне проведения СВО превышает 700 тысяч человек
Геннадий Сходненский
Геннадий Сходненский (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Группировка российских войск, которые выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО), превышает 700 тысяч человек. Численность военнослужащих раскрыл президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«У нас группировка большая, свыше 700 тысяч человек», — сказал он в ходе встречи с участниками СВО в День России.

Ранее в июне российский лидер сообщил, что борьба с дронами противника в зоне СВО является одной из важнейших задач, которой власти занимаются на разных уровнях. Он добавил, что поставляемое Вооруженным силам России оборудование для борьбы с беспилотниками должно быть эффективным.

В том же месяце президент заявил, что Россия продолжит добиваться денацификации Украины. Также он подчеркнул, что Москва добьется освобождения Донбасса.

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