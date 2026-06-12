Путин высказался о борьбе с дронами в зоне СВО

Путин назвал борьбу с беспилотниками в зоне СВО одной из важнейшей задач

Президент России Владимир Путин заявил, что борьба с беспилотниками в зоне специальной военной операции (СВО) является одной из важнейших задач, которой занимаются власти разного уровня. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«На самом деле, это одна из важнейших задач, и этим занимается и промышленность, и этим занимаются и ваши командиры, и министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране», — сказал российский лидер в ходе встречи с военными.

Путин подчеркнул, что поставляемое в войска оборудование для противодействия дронам должно быть эффективным. По его словам, российские власти максимально ускорили и упростили принятие решений для разработки подобных средств.

Ранее Путин заявил, что поддержка участников СВО всем российским обществом становится их духовной опорой. Российский лидер отметил, что искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому гражданину РФ.