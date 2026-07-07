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06:28, 7 июля 2026Интернет и СМИ

В Калининграде блогер устроил дрифт на катере и перевернул байдарку с детьми

Shot: Блогер из Москвы дрифтом на катере перевернул байдарку с детьми в Калининграде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Serguei Fomine / Global Look Press

В Калининграде блогер из Москвы устроил дрифт на катере, едва не утопив катавшихся на байдарках детей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на реке Прегола. По данным издания, молодой человек решил сделать волну, чтобы впечатлить девушек, которых ранее пригласил покататься на арендованном катере. Происходящее попало на видеокамеру. В момент дрифта рядом на воде находились воспитанники детской спортивной школы 10-12 лет. Из-за опасного маневра одна из лодок перевернулась, а блогер скрылся.

Источник в спортшколе рассказал изданию, что подобные случаи происходят уже не в первый раз. Уточняется, что мимо детей постоянно на скорости носятся катера и гидроциклы. Видео уже заинтересовалась Госинспекция по маломерным судам.

Ранее 22-летняя девушка на гидроцикле наехала на трех сапбордистов на Волге в Татарстане, в результате утонул солист государственного оркестра.

До этого катер с 12 пассажирами перевернулся на Москве-реке в Красногорске. В воде оказались семь детей и пять взрослых. Очевидцы вызвали на место спасателей, которым удалось поднять всех из воды.

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