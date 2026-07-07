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06:06, 7 июля 2026Бывший СССР

Российские военнослужащие нашли орфографические словари на позициях ВСУ

РИА Новости: ВС России в Запорожской области находят орфографические словари ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России во время зачистки позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области все чаще находят среди вещей орфографические словари. Об этом рассказал российский боец с позывным Утес в беседе с РИА Новости.

«Наличие орфографических словарей говорит только об одном: военнослужащие украинской армии пытаются изучить свой родной язык, его не знают», — рассказал Утес.

Ранее американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ полностью утратили способность к маневрированию и поддержке своих подразделений. Он также сообщил, что деградация ВСУ определила и существенное ослабление позиций западных стран.

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