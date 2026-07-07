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06:24, 7 июля 2026Россия

Собянин сообщил о сотнях летевших в сторону Москвы БПЛА

Собянин: В направлении Московского региона летели более 430 беспилотников
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Более 430 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) летели в направлении Московского региона с вечера 6 июля до 6 часов утра 7 июля. О сотнях беспилотников сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 36 вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», — написал Собянин.

В ночь на 6 июля системы противовоздушной обороны сбили более 500 украинских дронов над территориями России. По данным Минобороны, атаке подверглись 22 региона, включая Калужскую, Рязанскую, Ростовскую и Тульскую области, а также Московский регион.

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