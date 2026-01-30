Реклама

В ЕС высказались о запрете на въезд участвовавшим в СВО россиянам

Представитель ЕС Хиппер сообщила об обсуждении запрета на въезд участникам СВО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) обсуждает полный запрет на въезд в страны сообщества россиянам, которые принимали участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы объединения Анитта Хиппер в ходе брифинга, запись которого опубликована на официальном сайте Еврокомиссии (ЕК).

«Такой заперт предложила одна из стран Евросоюза, и он получил поддержку нескольких других государств. ЕС изучает, как обеспечить максимальное давление на Россию», — отметила она.

При этом Хиппер не уточнила, какая именно страна выступила с инициативой, а также отказалась приводить какие-либо детали обсуждений внутри сообщества.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что Эстония предложила запретить въезд всем россиянам, участвовавшим в военных действиях на Украине. По словам неназванного евродипломата, Брюссель поддерживает стремление Таллина, однако для многих стран введение подобного запрета «будет затруднительным».

