ПМЭФ-2026. День второй

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10:32, 4 июня 2026МирЭксклюзив

Бывший сенатор США высказался о большом уважении Трампа к Путину

Экс-сенатор США Маркс: Трамп всегда очень уважительно относился к Путину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп всегда с большим уважением относился к президенту России Владимиру Путину в отличие от представителей предыдущей американской администрации. Об этом заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью «Ленте.ру» основатель и управляющий директор юридической фирмы Marks&Sokolov, бывший член Сената штата Пенсильвания Брюс Маркс.

«В отличие от бывшего президента [США Джо] Байдена, президент Трамп всегда относился к президенту Путину с большим уважением. Он пригласил его на встречу на Аляске, чтобы наши лидеры могли поговорить лицом к лицу», — подчеркнул американский адвокат.

15 августа 2025 года Трамп лично встретил Путина по прибытии на взлетной полосе авиабазы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Для российского лидера была подготовлена красная дорожка.

В свою очередь, президент России, говоря о характере Трампа, отметил, что американский лидер хоть и крайне прямолинейно, но искренне говорит о своих интересах, что вызывает большее уважение.

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