Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:32, 2 октября 2025Мир

Путин раскрыл сильную сторону Трампа

Путин: Трамп прямолинейно говорит о своих интересах
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа хоть и крайне прямолинейно, но искренне говорит о своих интересах, что вызывает большее уважение. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Всегда лучше отчетливо понимать, что хочет собеседник, чего добивается, чем пытаться угадать реальный смысл в череде экивоков, двусмысленных и туманных намеков», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что Трамп лишен лицемерия, которое было у предыдущих администраций.

Ранее Путин заявил, что Россия стремится к полноформатному восстановлению отношений с США, несмотря на существующие противоречия. Он указал, что Трамп действует в международных делах рационально, так как его позиция основана на концепте национальных интересов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Готовыми нужно быть к чему угодно». Главное из выступления президента России на «Валдае»

    «Боль для всех нас». Путин высказался о ситуации на Украине и раскрыл роль Запада в ней

    Россиян призвали удалить некоторые файлы на телефоне для защиты от мошенников

    Раскрыта жестокая расправа над девочкой-подростком 30-летней давности

    Путин понадеялся на желание Украины сесть за стол переговоров

    Панда Катюша объелась тортом

    Путин сравнил потери России и Украины

    Путин заявил о неразберихе в ВСУ

    Захарова высказалась о задержании Францией танкера якобы «теневого флота» России

    Хрущевки в России предложили разукрасить для позитива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости