Путин раскрыл сильную сторону Трампа

Путин: Трамп прямолинейно говорит о своих интересах

Администрация президента США Дональда Трампа хоть и крайне прямолинейно, но искренне говорит о своих интересах, что вызывает большее уважение. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Всегда лучше отчетливо понимать, что хочет собеседник, чего добивается, чем пытаться угадать реальный смысл в череде экивоков, двусмысленных и туманных намеков», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что Трамп лишен лицемерия, которое было у предыдущих администраций.

Ранее Путин заявил, что Россия стремится к полноформатному восстановлению отношений с США, несмотря на существующие противоречия. Он указал, что Трамп действует в международных делах рационально, так как его позиция основана на концепте национальных интересов.