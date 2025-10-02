Путин раскрыл будущее отношений с США

Путин: Россия стремится к полноформатному восстановлению отношений с США

Россия стремится к полноформатному восстановлению отношений с США, несмотря на существующие противоречия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«У наших стран, как известно, немало противоречий. Наши взгляды на многие мировые проблемы не сходятся. Для таких крупных держав это нормально на самом деле, естественно абсолютно. Главное — как разрешать эти противоречия, насколько удается решать их миром», — отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп действует в международных делах рационально, так как его позиция основана на концепте национальных интересов.

Ранее Путин заявил, что страны Запада продолжают вводить «карательные» санкции против России, но их усилия безрезультатны. Он напомнил, что Россия стала абсолютным рекордсменом по числу и объему введенных против нее санкций. Тем не менее, по словам Путина, страна продемонстрировала высокую устойчивость и способность противостоять даже сильнейшему внешнему давлению.