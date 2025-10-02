Путин указал на полный крах планов Запада против России

Путин: Санкции Запада против России потерпели полный крах

Страны Запада продолжают вводить «карательные» санкции против России, но их усилия оказались безрезультатными. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Я думаю, что присутствующим здесь не нужно объяснять, что эти усилия потерпели полный крах», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия стала абсолютным рекордсменом по числу и объему введенных против нее санкций. Тем не менее, по словам Путина, страна продемонстрировала высокую устойчивость и способность противостоять даже сильнейшему внешнему давлению.

Ранее Путин заявил, что страны Запада, благодаря ситуации на Украине, пытаются заработать и решить свои собственные задачи. «Для них эта ситуация, в данном случае на Украине, это карта в другой, гораздо более масштабной игре. (...) Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля и немножко заработать на войне», — сказал он.