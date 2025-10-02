Путин раскрыл корыстные цели Запада на Украине

Путин: Ситуация на Украине представляется Западу способом заработать на войне

Ситуация на Украине представляется Западу способом заработать на войне и решить свои задачи. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Для них эта ситуация, в данном случае на Украине, это карта в другой, гораздо более масштабной игре. (...) Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля и немножко заработать на войне», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Запад относится к Украине как к расходному материалу в противостоянии с Россией и не жалеет народ страны. По мнению российского лидера, западные страны с помощью НАТО превратили Украину в инструмент для борьбы с Россией.