Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:00, 2 октября 2025Мир

Путин раскрыл отношение Запада к Украине

Путин: Запад относится к Украине как к расходному материалу и не жалеет народ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Запад в противостоянии с Россией относится к Украине как к расходному материалу и не жалеет народ страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Им не жалко этого народа, этот народ для них расходный материал», — высказался российский лидер.

По мнению Путина, конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Запад с помощью Организации Североатлантического договора (НАТО) не превратил Украину в инструмент против России. Он подчеркнул, что первичными причинами кризиса оказались геополитические интересы западных политиков.

Ранее Путин сделал предупреждение Европе. Глава государства подчеркнул, что пример США может быть крайне заразительным для европейских стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Готовыми нужно быть к чему угодно». Главное из выступления президента России на «Валдае»

    «Боль для всех нас». Путин высказался о ситуации на Украине и раскрыл роль Запада в ней

    Россиян призвали удалить некоторые файлы на телефоне для защиты от мошенников

    Раскрыта жестокая расправа над девочкой-подростком 30-летней давности

    Путин понадеялся на желание Украины сесть за стол переговоров

    Панда Катюша объелась тортом

    Путин сравнил потери России и Украины

    Путин заявил о неразберихе в ВСУ

    Захарова высказалась о задержании Францией танкера якобы «теневого флота» России

    Хрущевки в России предложили разукрасить для позитива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости