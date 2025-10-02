Путин раскрыл отношение Запада к Украине

Путин: Запад относится к Украине как к расходному материалу и не жалеет народ

Запад в противостоянии с Россией относится к Украине как к расходному материалу и не жалеет народ страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Им не жалко этого народа, этот народ для них расходный материал», — высказался российский лидер.

По мнению Путина, конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Запад с помощью Организации Североатлантического договора (НАТО) не превратил Украину в инструмент против России. Он подчеркнул, что первичными причинами кризиса оказались геополитические интересы западных политиков.

Ранее Путин сделал предупреждение Европе. Глава государства подчеркнул, что пример США может быть крайне заразительным для европейских стран.