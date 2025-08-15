Трамп встретил Путина на красной дорожке и пожал ему руку

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в аэропорту Анкориджа (штат Аляска, США). Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер встретил российского коллегу на выходе из самолета. Главы государств пожали руки и прошли к кортежу Трампа, на лимузине которого и направятся на переговоры.

Трамп первым приземлился в Анкоридже, однако до появления борта с Путиным он оставался в своем лайнере, ожидая гостя. По прилете госта они одновременно спустились по трапам и встретились на красной ковровой дорожке.

В момент прохода президентов в небе над Анкориджем появился бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit в сопровождении истребителей.