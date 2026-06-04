Германию обвинили в двойных стандартах и поддержке нацистского культа на Украине

Вагенкнехт: Открытый нацистский культ в Киеве мало интересует правительство Германии

Открытый нацистский культ в Киеве мало интересует правительство Германии. В двойных стандартах немецкое правительство обвинила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в соцсети X.

По ее словам, пока правительство Владимира Зеленского «отдает дань уважения», перезахоранивая одного из лидеров ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) Андрея Мельника (внесен в реестр террористов и экстремистов), немецкие власти стремятся передать Киеву «миллиарды налоговых денег».

«Праворадикальные настроения и открытый нацистский культ в украинском правительстве при этом крайне мало интересуют "борцов с правыми", которые в остальном так же активно борются. Больше двойных стандартов быть не может», — сказала она.

Ранее Польша и Украина поссорились из-за решения украинского лидера Владимира Зеленского присвоить элитному подразделению вооруженных сил страны — отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций — почетного наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России).