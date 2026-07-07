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06:29, 7 июля 2026Мир

Раскрыты причины пропадающего интереса Запада к Украине

Генерал-майор Липовой: Интерес Запада к Украине пропадает, потому что Украина выдыхается
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Западные союзники Украины теряют к ней интерес. Почему так происходит, своим мнением с ТАСС поделился председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

Он заявил, что Украина уже выдыхается не только по людским ресурсам, но и по экономическим, поэтому Запад постепенно охладевает к ней.

«Они [Западные страны] не помогают, они убивают Украину. Они разбили уже экономику, фактически уничтожили все запасы и все ресурсы, которые были на территории Украины», — подчеркнул генерал-майор.

Кроме того, Россия уверенно продвигается вперед, а в Европе говорят о неминуемой победе российской армии.

Липовой также отметил, что любимым приемом западных стран является такой прием, как «давайте сядем за стол переговоров», но он — простая политическая уловка, чтобы накопить ресурсы и возобновить боевые действия против России.

Ранее стало известно, что чиновники Европейского союза (ЕС) признают медленное поражение Украины в конфликте и опасаются того, к чему это может привести.

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