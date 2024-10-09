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12:20, 9 октября 2024Мир

В ЕС заявили о признании медленного поражения Украины

Prospect: европейские чиновники признают медленное поражение Украины

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Чиновники Европейского союза (ЕС) признают медленное поражение Украины в конфликте и опасаются того, к чему это может привести. Об этом сообщает журнал Prospect со ссылкой на источники.

«Европейские чиновники в сфере безопасности полагают, что Украина медленно проигрывает. (...) Источники в НАТО обеспокоены тем, что (...) украинцы цепляются за территорию, это может означать непредсказуемое насилие в партизанском стиле», — отмечается в материале издания.

Авторы материала также заявили, что они опасаются того, что политические элиты Запада начинают уставать от украинской повестки и постепенно теряют интерес к ситуации.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что Вооруженные силы Украины неспособны победить на поле боя, и конфликт может быть завершен только через прекращение огня и мирные переговоры. Он также добавил, что необходимо настроить как прямые, так и косвенные контакты между Москвой и Киевом.

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      Максим Габриелян
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