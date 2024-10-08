Орбан указал на неспособность ВСУ победить на поле боя

Reuters: Орбан заявил о неспособности ВСУ победить и призвал к прекращению огня

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны победить на поле боя, и конфликт может быть завершен только через прекращение огня и мирные переговоры. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Reuters.

«Украина не может выиграть конфликт с Россией на поле боя, и для спасения жизней необходимы коммуникация и прекращение огня», — рассказал политик.

Орбан также добавил, что необходимо настроить как прямые, так и косвенные контакты между Москвой и Киевом. В частности, он указал, что Венгрия готова выступать третьей стороной в качестве посредника.

Ранее газета Financial Times сообщала, что власти стран Запада начали признавать факт утраты территорий Украиной и необходимость начала переговоров с Россией с учетом данных условий. В частности, по данным издания, власти на Украине постепенно отказываются от идеи требовать вывода российских войск с новых территорий.