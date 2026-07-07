Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:01, 7 июля 2026Наука и техника

На Западе впечатлились российским «Варягом»

MWM: Российский ракетный крейсер «Варяг» остается впечатляющим кораблем
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Российский ракетный крейсер «Варяг» проекта 1164 «Атлант», который отправился на совместные с Китаем учения, несмотря на свой преклонный возраст, остается впечатляющим кораблем. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Западный журнал отмечает, что крейсеры проекта 1164 «Атлант» водоизмещением 11500 тонн являются «одними из самых тяжелых надводных боевых кораблей в мире».

Издание отмечает, что, в отличие от современных эсминцев и крейсеров, построенных на основе интегрированных цифровых боевых систем и сетевого взаимодействия, системы «Варяга» более разрознены и менее приспособлены к требованиям высокотехнологичной многодоменной войны. Тем не менее, согласно журналу, «Варяг» «остается впечатляющим боевым кораблем с точки зрения ракетного потенциала».

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Ранее РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что 6 июля была открыта церемония совместных российско-китайских военных учений «Морское взаимодействие-2026».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Приграничный регион России подвергся атаке ВСУ, есть пострадавшие. Что известно об обстреле?

    Марка Tenet Plus полностью рассекретила первую машину для России

    Знаменитого маньяка заподозрили в работе на ЦРУ

    Названы скрытые признаки зараженного мяса

    Названы три главных подстрекателя в конфликте на Украине

    Раскрыты причины пропадающего интереса Запада к Украине

    В Калининграде блогер устроил дрифт на катере и перевернул байдарку с детьми

    Собянин сообщил о сотнях летевших в сторону Москвы БПЛА

    Российские военнослужащие нашли орфографические словари на позициях ВСУ

    На Западе впечатлились российским «Варягом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok