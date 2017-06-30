Мир
 

Лавров понадеялся на прагматизм и реализм в переговорах Путина и Трампа

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Лавров
Сергей Лавров

В Москве рассчитывают, что в ходе встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — в Гамбурге на саммите G20 будут преобладать прагматизм и реализм. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на «Примаковских чтениях» в Москве, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам министра, Москва и Вашингтон гораздо эффективнее смогут обеспечивать свои национальные интересы, если будут работать сообща, а не по отдельности.

29 июня старший советник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил, что Трамп на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии встретится с Путиным.

Ранее в тот же день помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что среди запланированных встреч Путина на саммите значатся переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а также с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что полноценная встреча с президентом США пока не готовится.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Среди основных тем немецкого председательства канцлер ФРГ Ангела Меркель называла борьбу с изменением климата, поддержку свободной торговли, миграционную политику, а также борьбу с терроризмом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путину рассказали о намерении «связать» его с Трампом в Гамбурге
В Вашингтоне анонсировали встречу Трампа и Путина
Песков высказался о страхе Трампа перед Путиным из-за его популярности
Последние новости
«Нефтяной шок» обошелся России в 965 долларов на человека
В Петербурге спустили на воду новейший корвет «Гремящий»
Американка встретила медведя в своем гараже
Хакеры похитили данные потребителей марихуаны
МЧС предупредило москвичей о шквалистом ветре и ливнях с градом  
Лавров понадеялся на прагматизм и реализм в переговорах Путина и Трампа
Вараны съели тело туристки в Таиланде
Другие материалы рубрики
Мир10:45Сегодня

Большой венесуэльский секрет

Несмотря на массовые протесты в стране, президент Мадуро остается у власти
10:49Сегодня

В Румынии в пропасть упал грузовик с военнослужащими

10:21Сегодня

Канада выделит ОЗХО деньги на расследование случаев применения химоружия в Сирии

10:06Сегодня

Два румына украли свыше 60 мобильных на концерте в Испании

Мир04:1226 июня
Останки Карлоса Кастаньо

Роман с кокаином

В Колумбии ультраправые наркокартели невероятно жестоко расправляются с леваками
07:26Сегодня

Белый дом подсчитал количество фейковых новостей о Трампе и России

06:36Сегодня

Госдеп обвинил Сирию в невыполнении обязательств по запрещению химоружия

02:06Сегодня

Протестующие венесуэльцы возвели баррикады на улицах Каракаса

Мир00:1629 июня
Часть изображения была размыта, чтобы не нарушать законодательство Российской Федерации

Джихад с пеленок

Мир не знает, что делать с детьми, воспитанными «Исламским государством»
14:3229 июня

Аналитики спрогнозировали крах «халифата» ИГ до конца года

02:31Сегодня

Госдума и Кнессет осудят снос памятников советским воинам в Европе

23:3129 июня

Сенат США передал законопроект о санкциях против России в палату представителей

Россия
Есть такая профессия — долги выбивать
Спецкор «Ленты.ру» наблюдал за работой московских коллекторов
Художник, что рисует секс
В Москве набирают популярность эротические картины Сандры Ковальски
Женщина в Москве похитила у курьера одежду на 375 тысяч рублей
В Москве и области за день выпадет треть месячной нормы осадков
«Среди нескольких тысяч рак найдут у одного»
Почему в России не работает система ранней диагностики онкозаболеваний
Центризбирком зарегистрировал двух новых депутатов Госдумы
Сергей Иванов побывал в районе падения самолета лейтенанта Колодкина
Все материалы
Мир
Большой венесуэльский секрет
Несмотря на массовые протесты в стране, президент Мадуро остается у власти
Останки Карлоса КастаньоРоман с кокаином
В Колумбии ультраправые наркокартели невероятно жестоко расправляются с леваками
В Румынии в пропасть упал грузовик с военнослужащими
Канада выделит ОЗХО деньги на расследование случаев применения химоружия в Сирии
Часть изображения была размыта, чтобы не нарушать законодательство Российской ФедерацииДжихад с пеленок
Мир не знает, что делать с детьми, воспитанными «Исламским государством»
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Белый дом подсчитал количество фейковых новостей о Трампе и России
Все материалы
Бывший СССР
Латвийский город Елгава (Митава), разрушенный немецкими захватчикамиОкруг Леттланд
Как Латвия жила под фашистской оккупацией
Соратник Порошенко обвинил Авакова в подготовке госпереворота
В Киеве рассказали о неизбежной экологической катастрофе в Донбассе
Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте»
Следствие назвало две версии обрушения в университете в Донецке
Россиянку на Украине приговорили к 11 годам тюрьмы за шпионаж в пользу ДНР
Минобороны ДНР сочло взрыв в университете диверсией ВСУ
Все материалы
Финансы
Великая газовая революция
Как энергетическая реформа Трампа ударит по позициям России
Александр Бирман: Производительность патернализма
О главной проблеме российского экономического развития
«Нефтяной шок» обошелся России в 965 долларов на человека
Курс евро превысил 68 рублей впервые с декабря 2016 года
АСВ решило штрафовать получившие госпомощь банки за отказ выдавать кредиты
Орешкин предрек сохранение «более-менее стабильного» курса рубля
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон«Тогда наступит Армагеддон»
Чем грозит российской экономике продление европейских санкций
Все материалы
Бизнес
Как сговорились
ФАС концентрируется на рынке цифровых устройств
Сеть Stockmann сохранит прежнюю вывеску
Граната под подушкой
Скандальные разоблачения производителей машин и автокомпонентов
В «Роснефти» рассказали о ряде проектов по поставкам и производству СПГ
Страховщики назвали самые убыточные автомобили
«Аэрофлот» объявил конкурс на раскраску самолета в честь 95-летия компании
McDonald’s запустил в Москве сервис по доставке еды
Все материалы
Силовые структуры
Авианосец с тяжелой наследственностью
Как Королевский флот шел к «Королеве Елизавете»
Ребенок преткновения
Как закончилось расследование резонансного дела «дедовского младенца»
«Ни одной смерти на борту»
Как самолеты МЧС эвакуируют пострадавших
Названы возможные сроки появления перспективного атомного эсминца «Лидер»
СМИ узнали о полете самолета-разведчика США у российской базы в Сирии
Прокурор 4 июля запросит предельное наказание для убийц Немцова
Присяжные признали всех пятерых фигурантов виновными в убийстве Немцова
Все материалы
Наука и техника
Россия. Сочи. День памяти жертв геноцида армян в Османской империи прошел в армянском селе Альтмец (Нор Луйс) Лазаревского района города. Фото ИТАР-ТАСС/ Артур Лебедев По-братски
Раскрыто генетическое происхождение народов Южного Кавказа
На поверхности Венеры (в представлении художника)Русская планета
Объяснены аномальные результаты советской миссии к Венере
A Coptic Orthodox priest uses his iPhone before conducting a prayer for the relatives of the victims who died after Saturday's bomb attack, in a house in Alexandria January 3, 2011. The bomb killed 21 people outside a Coptic Orthodox Christian church early on New Year's Day and a security source said seven people have been held for questioning. REUTERS/Asmaa Waguih (EGYPT - Tags: RELIGION CIVIL UNREST IMAGES OF THE DAYТелефон Иисуса
Какими правдами и неправдами Apple заставила людей покупать iPhone
НАСА показало симуляцию разрушения челябинского метеорита
Названы самые уязвимые части ноги при беге
Раскрыта особенность генетического происхождения женского населения Армении
Найдена причина вымирания пчел
Все материалы
Спорт
Оскар ПисториусНе с руки
Как спортсмены с физическими ограничениями соревнуются со здоровыми атлетами
Георгий Олтаржевский: Мутко-миротворец
Усатый-полосатый, или Как смирить гордыню Станислава Саламовича
Клаудио БравоБраво, коллеги!
Клаудио Браво и другие герои серий пенальти
Роналду показал своих новорожденных детей
«Зенит» отказался покупать возмутившегося закреплением зарплаты в рублях игрока
Адвокат Винус Уильямс заявил о невиновности теннисистки в смертельном ДТП
ВФЛА посчитала небезопасной поездку в Кению на юношеский ЧМ
Все материалы
Культура
Рыбкам на корм
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Гиппопотама» до «Синей бездны»
«Украина — священная земля»
Певица Луна о музыкальной революции в Киеве и нежелании жить как Эми Уайнхаус
ДЖЕЙ-ЗИЯ вам больше не Антон
Артисты, которых не устраивало, как их зовут
Обнародованы дата выхода и трейлер нового сезона «Рика и Морти»
Православные активисты обратились к Богу с просьбой запретить «Матильду»
Адель заявила о возможном прекращении концертной деятельности
Стивен Моффат намекнул на продолжение сериала «Шерлок»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мы строили замки из стограммовых плиток гашиша»
Порносайт создал идеальную секс-куклу на основе запросов пользователей сети
Сексуальный подтекст в рекламе зоозащитников смутил пользователей сети
В сети найдено тайное сообщество с насмешками водителей Uber над пассажирами
Канал «Царьград» вызвался оплатить всем геям России билет в один конец в США
Это Petya, скинь выкуп
Кто стоит за массовым заражением Украины
В сети запустили петицию против бороды Эминема
Все материалы
Ценности
Диана Коркунова и Кристабель Крайт на вечеринке KilianПахнуть вкусно
Почему «гурманские» ароматы соблазняют даже сидящих на диете
G-Shock сделал с немецким модельером часы из нержавеющей стали
Китайская актриса сошьет сумки для бренда Bally
Christian Louboutin предложил женщинам обувь на «тракторной» подошве
Кеды Converse украсили героями мультфильмов
Balmain предложил женщинам часы в стиле 1960-х
TAG Heuer показал смарт-часы в честь фильма «Kingsman: Золотое кольцо»
Все материалы
Путешествия
Алтай — Тува — Хакасия
Корреспондент «Ленты.ру» открывал Россию вместе с новым Land Rover Discovery
Как это будет по-фински?
Почему Финляндия — идеальное направление для поездки на выходные и в отпуск
США сохранят в тайне новые инструкции по безопасности для авиакомпаний
Вараны съели тело туристки в Таиланде
Траты российских туристов в Китае увеличились в семь раз
Пьяный россиянин устроил часовую драку на авиарейсе в Турцию
Plainpicture RM / DonaОсобенности ненавязчивого русского сервиса
Что думают об отдыхе на отечественных курортах отпускники
Все материалы
Из жизни
Они не худели к лету
Бодипозитив захватывает миллионную аудиторию через хештеги и полных моделей
Подвинься, миллениал
Пессимистичные оптимисты: что мы знаем о поколении иксенниалов?
Летнего позитива пост
Самые популярные снимки Instagram за июнь
Американец спас тонущего в реке олененка
Американка встретила медведя в своем гараже
Проснувшаяся американка обнаружила в своей кровати взломщика
Крутивший мяч на зубной щетке индиец побил мировой рекорд
Все материалы
Тест Mitsubishi Outlander с V6
Знакомимся с самым мощным и крутым «Аутлендером»
Самые крутые тачки из 1980-х
Американские машины, вслед которым оборачивались вообще все
Тест Lada Vesta против Hyundai Solaris
Главное автомобильное противостояние России
Самый странный Hyundai
Hyundai SLV: концепт-кар, который мог стать серийным, но не стал
Голландцы готовят серийную машину на солнечных батареях
Самый хардкорный Porsche 911 показали во всех деталях
Дрифт-битву Lamborghini, Nissan GT-R и пикапа показали на видео
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы