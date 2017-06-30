Лавров понадеялся на прагматизм и реализм в переговорах Путина и Трампа

В Москве рассчитывают, что в ходе встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — в Гамбурге на саммите G20 будут преобладать прагматизм и реализм. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на «Примаковских чтениях» в Москве, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам министра, Москва и Вашингтон гораздо эффективнее смогут обеспечивать свои национальные интересы, если будут работать сообща, а не по отдельности.

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29 июня старший советник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил, что Трамп на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии встретится с Путиным.

Ранее в тот же день помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что среди запланированных встреч Путина на саммите значатся переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а также с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что полноценная встреча с президентом США пока не готовится.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Среди основных тем немецкого председательства канцлер ФРГ Ангела Меркель называла борьбу с изменением климата, поддержку свободной торговли, миграционную политику, а также борьбу с терроризмом.