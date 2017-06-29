В Вашингтоне анонсировали встречу Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказал журналистам старший советник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает Reuters.

По его словам, повестка предстоящей на следующей неделе встречи двух президентов еще не определена.

Трамп и Путин еще лично не встречались, однако несколько раз созванивались по телефону.

Ранее 29 июня министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил надежду, что во время саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге удастся организовать встречу президентов России и США. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что среди запланированных встреч Путина на саммите значатся переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а также с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что полноценная встреча с президентом США пока не готовится.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Среди основных тем немецкого председательства канцлер ФРГ Ангела Меркель называла борьбу с изменением климата, поддержку свободной торговли, миграционную политику, а также борьбу с терроризмом.

