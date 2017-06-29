В Кремле отреагировали на сообщение о списке уступок Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп запросил у своих помощников список уступок, на которые он может пойти при встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова в четверг, 29 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не хотел бы комментировать какую-то газетную информацию. Потому что, скажем так, крохи достоверной информации просто погибают под огромным количеством дезинформации, которая публикуется сейчас», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о проработке подобных уступок со стороны России.

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на двух бывших чиновников, знакомых с ситуацией, сообщила, что Трамп просил подготовить перечень возможных компромиссов для предстоящих переговоров с Путиным.

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Издание, в частности, пишет, что среди таких уступок может быть возвращение двух дипломатических комплексов, доступ к которым был закрыт в конце декабря 2016 года при администрации бывшего президента США Барака Обамы. Отмечается, что не ясно, о чем Путина попросят взамен.

Источники газеты также сообщили, что представители Совета национальной безопасности США и Госдепа оказывают сильное сопротивление возможным односторонним уступкам со стороны США. Кроме того, в самой администрации Трампа также наблюдается несогласие с его желанием провести переговоры с Путиным.

20 июня портал BuzzFeed со ссылкой на некий секретный документ сообщил о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон подготовил план по выстраиванию отношений с Москвой. В Кремле ответили, что не уведомлены о существовании такого документа.

В тот же день, 20 июня, Минфин США расширил санкционный список, добавив 19 фамилий и 19 наименований организаций, причастных к «действиям России на Украине».