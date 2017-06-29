МИД разглядел «грозовую тучу» в отношениях России и США

Над российско-американскими отношениями нависла «грозовая туча», но Москва прилагает усилия для перезапуска диалога. Такое заявление в четверг, 29 июня, выступая на «Примаковских чтениях» в Москве, сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова передает РИА Новости.

«Я склонен согласиться с тем, что над нашими отношениями нависла черная "грозовая туча", но есть здесь и громоотводы, и способы укрыться. Поэтому мы не теряем исторического оптимизма», — сказал Рябков.

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Дипломат также пояснил, почему консультации Москвы и Вашингтона на уровне заместителей внешнеполитических ведомств, намечавшиеся на 21 июня, были отложены. «Сейчас около 400 российских организаций находятся под американскими санкциями, количество российских граждан под санкциями приближается к двум сотням, это много. И на таком фоне при массированном расширении санкций, под надуманным предлогом было сложно проводить мероприятие, но мы продолжим», — отметил он.

Представитель МИД также призвал смотреть на вопросы российско-американских отношений «по-примаковски». «Говоря проще — видеть, что стакан все же наполовину полон, а не наполовину пуст. И искать пути движения вперед, несмотря на совершенно уникальную совокупность обстоятельств, которые этому мешают», — заключил дипломат.

20 июня Минфин США расширил санкционный список, добавив19 фамилий и 19 наименований организаций, причастных к «действиям России на Украине». На следующий день российский МИД отказался проводить двусторонние консультации с американскими коллегами по проблемам в отношениях. Госдеп США выразил в связи с этим сожаление.

Ежегодный Международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения» проходит в Москве 29-30 июня. Ключевой темой мероприятия станут российско-американские отношения.