В Кремле сочли недопустимым отсутствие прогресса в нормализации отношений с США

Москва и Вашингтон до сих пор не запустили процесс вывода из кризиса своих отношений. Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков на Примаковских чтениях, передает «Интерфакс» в четверг, 29 июня.

«Можно констатировать, что к нормальной совместной работе по выправлению находящегося в глубоком кризисе двустороннего взаимодействия, а также на других направлениях, требующих приоритетного внимания, две крупнейшие ядерные державы так и не приступили», — сказал Ушаков.

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Представитель Кремля добавил, что российская сторона может и дальше держать паузу в отношениях, «пока внутриамериканские страсти не улягутся». «Но такое топтание на месте все-таки считаем непозволительным», — добавил он.

21 июня стало известно, что Россия отказалась проводить двусторонние консультации с США по проблемам в отношениях после расширения американских санкций. Об этом сообщалось в комментарии заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. «После вчерашнего решения по санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога, тем более что и содержания для него не набирается, поскольку Вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного в данной области», — отмечалось в документе.

Минфин США расширил санкционный список, куда были добавлены 38 пунктов — 19 фамилий и 19 наименований организаций, причастных к «действиям России на Украине» 20 июня. В частности, ограничения распространяются на некоторых чиновников Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса.

Ежегодный Международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения» проходит в Москве 29-30 июня. Ключевой темой мероприятия станут российско-американские отношения.