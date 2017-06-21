Госдеп пожалел об отмене консультаций между Россией и США

Госдеп США выразил сожаление в связи с решением Москвы отменить проведение двусторонних консультаций с Вашингтоном по проблемам в отношениях, которое было принято после расширения американских санкций. Об этом в среду, 21 июня, сообщает Reuters.

«Мы сожалеем о том, что Россия решила отвернуться от возможности обсудить двусторонние препятствия, которые мешают российско-американским отношениям», — заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Также Нойерт заявила, что эти санкции «не появились из ниоткуда, а были введены в ответ на продолжающееся нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не будет проводить двусторонние консультации с Вашингтоном по проблемам в отношениях после расширения американских санкций.

20 июня американский Минфин расширил санкционный список, куда были добавлены 38 пунктов — 19 фамилий и 19 наименований организаций, причастных к «действиям России на Украине». В частности, ограничения распространяются на некоторых чиновников Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса, а также на граждан, связанных с клубом байкеров «Ночные волки».

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя эту ситуацию, констатировал, что «русофобская одержимость в США переходит все грани».