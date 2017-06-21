В Кремле сообщили о подготовке ответных санкций в отношении США

Москва примет меры в ответ на новый пакет санкций со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 21 июня. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Как показывают санкции всех предыдущих нескольких лет, безусловно, главный принцип реакции на санкционные действия — это принцип взаимности, поэтому это вполне объяснимо и понятно», — сказал официальный представитель Кремля.

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Он добавил, что возможные ответные меры уже обсуждаются на экспертном уровне.

Пресс-секретарь подчеркнул, что США продолжают делать ставку на санкционную риторику вместо «демонстрации политической воли на урегулирование вот той проблемы, которую мы имеем вокруг Украины».

20 июня сообщалось, что американский Минфин расширил санкционный список, куда были добавлены 38 пунктов — 19 фамилий и 19 наименований организаций, причастных к «действиям России на Украине». В частности, ограничения распространяются на некоторых чиновников Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса, а также на граждан, связанных с клубом байкеров «Ночные волки».

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя эту ситуацию, констатировал, что «русофобская одержимость в США переходит все грани».