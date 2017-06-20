В Москве заявили о проработке ответа на американские санкции

Москва начинает проработку ответных мер на новый пакет антироссийских санкций США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

«Мы осуждаем столь безответственный подход к отношениям с Россией и в условиях Вашингтонского зазеркалья, где наша логика и наши доводы просто игнорируются, приступаем к проработке наших возможных ответных мер», — заявил дипломат.

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Рябков добавил, что расширяя санкции против РФ, США противоречат собственным декларируемым целям. «Мы говорили с самого начала проведения Вашингтоном разрушительной, крайне деструктивной политики в части применения санкций к России, к нашим физическим и юридическим лицам, что искомого США эффекта они не дадут и дать не могут», — подчеркнул дипломат.

«Неоднократно Москва на разных уровнях подчеркивала, что судить о политике администрации США на российском направлении мы будем по ее делам, а не по заявлениям. Не по каким-то сигналам, намекам, каким-то полуофициальным импульсам, а строго по делам. Вот дела говорят сами за себя», — сообщил замминистра.

Ранее 20 июня стало известно о введении нового пакета антироссийских санкций. В черные списки добавили 38 пунктов —

19 фамилий и 19 наименований организаций, причастных к «действиям России на Украине».В том числе компании «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент энд консалтинг», которые контролировались ресторатором Евгением Пригожиным, который находится под санкциями с 2016 года. Также ограничения распространяются на некоторых чиновников Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса, а также на людей, связанных с клубом байкеров «Ночные волки».

