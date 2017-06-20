Костин заявил о безрезультатности антироссийских санкций

Введение дополнительных санкций отрицательно скажется на отношениях России с США и европейскими странами, но не принесет никакого результата. Об этом во вторник, 20 июня, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу CNBC.

За три года с момента введения ограничительных мер отношения между странами Запада и Россией сильно ухудшились, отметил он. «В различных регионах мира разворачиваются конфликты, а по таким важнейшим проблемам, как Сирия, нет сотрудничества», — сказал Костин. Планы США по развертыванию систем противоракетной обороны могут обернуться новой гонкой вооружений, подчеркнул глава ВТБ.

При этом экономическая ситуация в России улучшилась, поэтому интерес иностранных компаний к российским акциям и облигациям растет, считает он. «Не думаю, что хоть один серьезный инвестор из Лондона или даже из Нью-Йорка откажется от возможности инвестировать в России», — отметил банкир.

По его мнению, размещение евробондов, которое начала Россия, в первую очередь направлено на проверку настроения рынка. «Правительству важно понимать, что есть возможность выйти на рынки и привлечь заимствования, несмотря на все санкции и другие негативные события», — сказал Костин.

Ранее 20 июня власти США добавили в санкционный список еще 38 фамилий и наименований организаций, причастных к «действиям России на Украине».

Днем ранее Минфин России начал размещение суверенных еврооблигаций. Ориентир доходности долговых обязательств 10-летнего транша составляет 4-4,5 процента, 30-летнего — 5-5,5 процента. 20 июня спрос инвесторов на евробонды превысил 6 миллиардов долларов.

13 июня Конгресс США раскрыл детали законопроекта о новых санкциях против России. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней.