Citi предрек конец «рублевого рая» из-за новых санкций США

Расширение США антироссийских санкций приведет к окончанию «рублевого рая». Об этом пишут аналитики Citi Луис Коста (Luis Costa) и Толлер Хао (Toller Hao), сообщает Rambler News Service.

Новые ограничительные меры могут быть введены в отношении госпредприятий в металлургической, горнодобывающей, судоходной и железнодорожной отраслях, которые ранее не включались в санкционный список, отмечают они. Кроме того, будут ужесточены ограничения по сроку погашения кредитов, предоставляемым российским компаниям и банкам.

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«Сенат также просит изучить эффект от возможного распространения санкций на покупку российских суверенных бондов», — пишут они. В таком случае финансовые последствия для России могут быть очень тяжелыми, заключают эксперты в главе «Конец российского рая?»

Новые меры вряд ли станут «драконовскими», но они повлияют на стоимость рублевых активов. «Любой потенциальный спад цен на нефть может усилить эту тенденцию», — подчеркивают Коста и Хао.

15 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия потеряла от режима санкций 50-52 миллиарда долларов, тогда как страны, которые их ввели, лишились около 100 миллиардов.

Днем ранее сенат США одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Кроме того, документ ограничивает право президента отменять санкции. Поправки должны пройти рассмотрение палатой представителей.

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва запретила ввоз некоторых продуктов из стран, присоединившихся к санкциям. Продовольственное эмбарго в первую очередь затронуло страны Евросоюза.