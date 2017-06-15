Президент сравнил потери России и Запада от санкций

Россия потеряла от режима санкций 50-52 миллиарда долларов, тогда как страны, которые их ввели, лишились около 100 миллиардов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. При этом он уточнил, что санкции США привели к снижению ВВП России на один процент.

Путин выразил уверенность, что санкции не сказались на состоянии российской экономики кардинально. Более важной проблемой, по его словам, стало падение цен на нефть.

Глава государства подчеркнул: если Запад отменит антироссийские санкции, Москва также вынуждена будет снять ответные меры.

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Они затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики. Брюсселем также были введены и санкции против Крыма, действующие до 23 июня этого года.

В ответ Москва запретила ввоз некоторых продуктов из стран, присоединившихся к санкциям. Продовольственное эмбарго в первую очередь затронуло страны Евросоюза.

