Тиллерсон призвал к гибкости в вопросе новых антирооссийских санкций

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о необходимости гибкого подхода в отношении введения новых антироссийских санкций. Об этом сообщает Associated Press.

Тиллерсон выступил на слушаниях в палате представителей Конгресса США по поводу введения новых ограничительных мер в связи с вмешательством Москвы в американские выборы в 2016 году. Глава госдепа констатировал, что отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне и продолжают ухудшаться.

В этой связи госсекретарь предостерег законодателей от шагов, которые могли бы закрыть перспективные направления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, в частности по сирийскому урегулированию.

Тиллерсон призвал конгрессменов принять документ, который дал бы президенту США Дональду Трампу эффективные рычаги воздействия на Россию в случае необходимости.

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Ранее 14 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что намерение Конгресса США расширить перечень ограничений в отношении России может обернуться новой волной взаимных санкций. «Нам не хотелось бы, чтобы мы опять входили в санкционное пике, но это не наш выбор», — сказал официальный представитель Кремля.

Накануне, 13 июня, стали известны детали предлагаемых новых антироссийских санкций. В случае утверждения законопроекта американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. В настоящее время этот срок составляет 90 дней.

Также предлагается ограничить сроки финансирования российских энергетиков. Для них будет установлен срок кредитования в 30 дней. Голосование по новым рестриктивным мерам пройдет в четверг, 15 июня.

США возлагают на Россию ответственность за серию кибератак, совершенных во время избирательной кампании против американских политических организаций. 6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы повлиять на выборы в США и добиться победы Трампа. Москва регулярно отвергает причастность к кибернападениям.