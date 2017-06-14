Тиллерсон рассказал о просьбах партнеров Вашингтона улучшить отношения с Москвой

Партнеры США просят Вашингтон улучшить отношения с Россией. Об этом во вторник, 13 июня, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на слушаниях в Сенате, передает РИА Новости.

«Большие и маленькие союзники в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-восточной Азии без исключений говорят: "Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены". Они уверены, что ухудшение этих отношений, безусловно, скажется и на них», — сказал Тиллерсон.

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Ранее Тиллерсон заявил, что «отношения Москвы и Вашингтона находятся на рекордно низком уровне и продолжают ухудшаться». Одновременно с этим стало известно, что США впервые не поздравили Россию с национальным праздником 12 июня. В Госдепе объяснили, что Белый дом принял «новый подход, при котором официальные поздравления передаются через посольства США» в соответствующих столицах.

13 июня Конгресс США раскрыл детали законопроекта о новых санкциях против России. В случае утверждения законопроекта американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен 13 июня заявила, что Берлин заинтересован в устранении разногласий с Россией, но с позиции силы. В Москве предположили, что это высказывание было сделано в угоду Вашингтону, и оно не благоприятствует улучшению напряженной обстановки в мире.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен американскими спецслужбами. Там говорилось, что Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Трампа. В Москве подобные обвинения категорически отвергают.