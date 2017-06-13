В Госдуме объяснили намерение ФРГ взаимодействовать с Москвой с позиции силы

Призыв Германии выстраивать отношения с Россией с позиции силы сделан в угоду Вашингтону, предполагает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 13 июня.

«США сегодня требуют от стран-участниц НАТО не только выполнения обязательств по финансированию альянса в размере двух процентов от ВВП, но и увеличения взноса до трех процентов. Недавно было заявлено, что Германия должна выплатить 350 миллиардов долларов. Возможно, это является одной из причин того, что каждый сегодня пытается показать свою политическую лояльность тому или иному курсу Соединенных Штатов», — сказал депутат.

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Чепа подчеркнул, что подобные заявления не благоприятствуют улучшению напряженной обстановке в мире. «Мы ведем четкую политику невмешательства во внутренние дела других государств, но себя в обиду мы никогда не дадим», — добавил он.

Ранее во вторник министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в Страсбурге на заседании комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по безопасности и обороне заявила, что Берлин заинтересован в устранении разногласий с Россией, но с позиции силы.

Отношения Москвы со странами-членами НАТО обострились в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В 2016-м, начале текущего года альянс разместил в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональные батальоны. В некоторых из них служат в том числе военные из Германии. Глава МИД Сергей Лавров считает, что военно-политический блок укрепляет восточный фланг с целью оказания давления на Россию.