Голоса с постсоветского пространства

Глава МВД Баварии Йоахим Херманн, которому предстоит стать «паровозом» Христианско-социального союза (ХСС) на выборах в бундестаг, 6 июня выступил с неожиданной для его партии инициативой: потребовал повысить пенсии проживающим в Германии русскоязычным немцам. Политические конкуренты ХСС тоже стараются заручиться поддержкой говорящих по-русски избирателей. Специально для них печатают листовки и приглашают на митинги русскоязычных депутатов. Чем вызван всплеск внимания к этой части электората — разбиралась «Лента.ру».

«После выборов в бундестаг Германия будет возмущена (…): станет очевидно, что довольно большая группа [русскоязычных] избирателей не любит либеральную демократию и голосует за "Альтернативу для Германии". Еще большее недовольство вызовет тот факт, что (...) именно их голоса окажут решающее влияние на исход голосования», — пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Долгое время русскоязычное население поддерживало Христианско-демократический союз (ХДС). «Эти люди были невероятно преданы ХДС в благодарность за то, что канцлер Гельмут Коль дал им возможность переехать в Германию (...). Но времена изменились. Сейчас многие из тех, кто раньше голосовал за ХДС, готовы поддержать АдГ», — пишет Tageszeitung.

От христианских демократов до ультраправых

Русскоязычный электорат до недавнего времени не проявлял политической активности, и немецкие партии не обращали на него особого внимания. Но постепенно выходцы из стран постсоветского пространства стали активнее интересоваться происходящим в немецкой политике. Так, русскоязычная диаспора все чаще высказывает недовольство тем, что в бундестаге всего один русскоязычный депутат — Хайнрих Цертик (Heinrich Zertik), и 13 депутатов турецкого происхождения, хотя по своей численности турецкая община уступает русскоязычной.

«По разным оценкам, в Германии от трех до четырех миллионов человек, которые ассоциируются с Россией и СССР. В течение долгого времени считалось, что раз они переехали в Германию, то разделяют немецкие ценности, стремятся интегрироваться и довольно устойчивы к российской пропаганде. Но оказалось, что это не так, что эта аудитория довольно специфическая, со своими представлениями и о России, и о Европе. В частности, этот электорат настроен довольно резко против мигрантов. Есть у него и расовые предрассудки. Выяснилось, что это не та сила, которую можно игнорировать и уж тем более неправильно воспринимать ее как электорат традиционных немецких политических сил. Сейчас с некоторым опозданием основные немецкие партии ищут какие-то ключи к этой аудитории», — говорит генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Йоахим Херманн из ХСС потребовал повысить пенсии для проживающих в Германии русскоязычных немцев Фото: Michaela Rehle / Reuters

Исключением стали ультраправые из «Альтернативы для Германии» (АдГ). С момента своего образования в 2013 году эта партия систематически работала с потенциальными избирателями, причем исключительно на русском языке. Партийную программу для удобства электората перевели на русский, АдГ обзавелась страничками в популярных в странах постсоветского пространства социальных сетях, таких как «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Как показали недавние выборы в ландтаги Берлина и федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг, эти меры себя оправдали. АдГ получила до 40 процентов голосов в районах, где проживают бывшие советские граждане.

В партии рассчитывают, что на выборах в бундестаг русскоязычные немцы так же отдадут ей голоса. Вполне вероятно, что именно это и произойдет. «Впервые в жизни я пойду на выборы. Проголосую за АдГ (...). Ни одна другая партия не выступает в поддержку семейных ценностей, против добрачного секса, противозачаточных таблеток и представителей ЛГБТ», — рассказывает 25-летняя уроженка Казахстана и мать двоих детей Янна М (Janna M.).

В борьбе за электорат

В начале прошлого года в Германии разгорелся скандал с участием русскоязычного населения, который показал немецким политикам, что игнорировать эту часть электората нельзя. Поводом для этого стала неоднозначная «история с девочкой Лизой». Тогда на улицы немецких городов вышли сотни разгневанных представителей русской диаспоры. «После этого инцидента о русскоязычных гражданах заговорили как о пятой колонне Кремля, обратили внимание на их политическую неразборчивость и восприимчивость к риторике правых популистов», — писала Deutsche Welle.

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В итоге другие немецкие партии были вынуждены подключиться к активной борьбе за голоса этих избирателей. Так, весной этого года ХСС запустил в соцсетях предвыборную кампанию на русском языке. Помимо этого, на баварских улицах появились плакаты с изображением лидера ХСС Хорста Зеехофера, на которых по-русски были написаны лозунги «Мы не хотим республику, где засилье левых сил и мультикультурализма» и «Немецкий паспорт — это не бросовый товар».

В преддверии выборов в ландтаг федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, которые прошли 14 мая, блок ХДС/ХСС, социал-демократы и АдГ активно вели предвыборную агитацию на русском языке, участвуя в митингах и раздавая соответствующие листовки. С трибун политики по-русски говорили об успехах интеграции, восхищались трудолюбием русскоязычных немцев и клялись отстаивать их интересы.

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Так, социал-демократы пообещали русскоязычным избирателям сделать бесплатными детские сады до 2022 года, отменить плату за обучение по магистерским программам и ввести льготные билеты на общественный транспорт для учеников, получающих средне-специальное образование.

Лидер ХДС в Северном Рейне-Вестфалии Армин Лашет со страниц одного из русскоязычных региональных журналов пообещал повысить пенсии для переселенцев, стремясь заручиться поддержкой пожилых русскоговорящих немцев. Это заявление наделало немало шума в немецких СМИ. Дело в том, что пенсионными вопросами занимается правительство на федеральном уровне, поэтому сдержать обещание Лашет при всем желании не мог.

Из-за неоднозначной истории с девочкой Лизой на улицы немецких городов вышли сотни разгневанных представителей русской диаспоры Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

АдГ создала сайты на русском языке, со страниц которых призывает избирателей защищать детей «от последствий неконтролируемой миграции» и «от преподавания извращений в школах». Вопрос об уроках сексуального воспитания в немецких образовательных учреждениях вызывает особое беспокойство у выходцев из России и бывших советских республик, которые неоднократно принимали участие в демонстрациях против подобных занятий.

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Столь активное заигрывание с русскоязычным электоратом подверглось критике в прессе. Так, Handelsblatt ополчилась на правящую коалицию, отметив, что партии, называя изучение немецкого языка одним из важнейших факторов успешной интеграции, ведут агитацию на русском.

До выборов в Германии остается три с половиной месяца. Пока сложно сказать, удастся ли представителям ХДС/ХСС перетянуть русскоязычный электорат на свою сторону, отобрав тем самым голоса у АдГ, которая, как пишут немецкие СМИ, все больше превращается в «партию русскоязычного населения».