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Голоса с постсоветского пространства

В преддверии выборов русскоязычные начали влиять на политику в Германии

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Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Глава МВД Баварии Йоахим Херманн, которому предстоит стать «паровозом» Христианско-социального союза (ХСС) на выборах в бундестаг, 6 июня выступил с неожиданной для его партии инициативой: потребовал повысить пенсии проживающим в Германии русскоязычным немцам. Политические конкуренты ХСС тоже стараются заручиться поддержкой говорящих по-русски избирателей. Специально для них печатают листовки и приглашают на митинги русскоязычных депутатов. Чем вызван всплеск внимания к этой части электората — разбиралась «Лента.ру».

«После выборов в бундестаг Германия будет возмущена (…): станет очевидно, что довольно большая группа [русскоязычных] избирателей не любит либеральную демократию и голосует за "Альтернативу для Германии". Еще большее недовольство вызовет тот факт, что (...) именно их голоса окажут решающее влияние на исход голосования», — пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Долгое время русскоязычное население поддерживало Христианско-демократический союз (ХДС). «Эти люди были невероятно преданы ХДС в благодарность за то, что канцлер Гельмут Коль дал им возможность переехать в Германию (...). Но времена изменились. Сейчас многие из тех, кто раньше голосовал за ХДС, готовы поддержать АдГ», — пишет Tageszeitung.

От христианских демократов до ультраправых

Русскоязычный электорат до недавнего времени не проявлял политической активности, и немецкие партии не обращали на него особого внимания. Но постепенно выходцы из стран постсоветского пространства стали активнее интересоваться происходящим в немецкой политике. Так, русскоязычная диаспора все чаще высказывает недовольство тем, что в бундестаге всего один русскоязычный депутат — Хайнрих Цертик (Heinrich Zertik), и 13 депутатов турецкого происхождения, хотя по своей численности турецкая община уступает русскоязычной.

«По разным оценкам, в Германии от трех до четырех миллионов человек, которые ассоциируются с Россией и СССР. В течение долгого времени считалось, что раз они переехали в Германию, то разделяют немецкие ценности, стремятся интегрироваться и довольно устойчивы к российской пропаганде. Но оказалось, что это не так, что эта аудитория довольно специфическая, со своими представлениями и о России, и о Европе. В частности, этот электорат настроен довольно резко против мигрантов. Есть у него и расовые предрассудки. Выяснилось, что это не та сила, которую можно игнорировать и уж тем более неправильно воспринимать ее как электорат традиционных немецких политических сил. Сейчас с некоторым опозданием основные немецкие партии ищут какие-то ключи к этой аудитории», — говорит генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Исключением стали ультраправые из «Альтернативы для Германии» (АдГ). С момента своего образования в 2013 году эта партия систематически работала с потенциальными избирателями, причем исключительно на русском языке. Партийную программу для удобства электората перевели на русский, АдГ обзавелась страничками в популярных в странах постсоветского пространства социальных сетях, таких как «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Как показали недавние выборы в ландтаги Берлина и федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг, эти меры себя оправдали. АдГ получила до 40 процентов голосов в районах, где проживают бывшие советские граждане.

В партии рассчитывают, что на выборах в бундестаг русскоязычные немцы так же отдадут ей голоса. Вполне вероятно, что именно это и произойдет. «Впервые в жизни я пойду на выборы. Проголосую за АдГ (...). Ни одна другая партия не выступает в поддержку семейных ценностей, против добрачного секса, противозачаточных таблеток и представителей ЛГБТ», — рассказывает 25-летняя уроженка Казахстана и мать двоих детей Янна М (Janna M.).

В борьбе за электорат

В начале прошлого года в Германии разгорелся скандал с участием русскоязычного населения, который показал немецким политикам, что игнорировать эту часть электората нельзя. Поводом для этого стала неоднозначная «история с девочкой Лизой». Тогда на улицы немецких городов вышли сотни разгневанных представителей русской диаспоры. «После этого инцидента о русскоязычных гражданах заговорили как о пятой колонне Кремля, обратили внимание на их политическую неразборчивость и восприимчивость к риторике правых популистов», — писала Deutsche Welle.

В итоге другие немецкие партии были вынуждены подключиться к активной борьбе за голоса этих избирателей. Так, весной этого года ХСС запустил в соцсетях предвыборную кампанию на русском языке. Помимо этого, на баварских улицах появились плакаты с изображением лидера ХСС Хорста Зеехофера, на которых по-русски были написаны лозунги «Мы не хотим республику, где засилье левых сил и мультикультурализма» и «Немецкий паспорт — это не бросовый товар».

В преддверии выборов в ландтаг федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, которые прошли 14 мая, блок ХДС/ХСС, социал-демократы и АдГ активно вели предвыборную агитацию на русском языке, участвуя в митингах и раздавая соответствующие листовки. С трибун политики по-русски говорили об успехах интеграции, восхищались трудолюбием русскоязычных немцев и клялись отстаивать их интересы.

Так, социал-демократы пообещали русскоязычным избирателям сделать бесплатными детские сады до 2022 года, отменить плату за обучение по магистерским программам и ввести льготные билеты на общественный транспорт для учеников, получающих средне-специальное образование.

Лидер ХДС в Северном Рейне-Вестфалии Армин Лашет со страниц одного из русскоязычных региональных журналов пообещал повысить пенсии для переселенцев, стремясь заручиться поддержкой пожилых русскоговорящих немцев. Это заявление наделало немало шума в немецких СМИ. Дело в том, что пенсионными вопросами занимается правительство на федеральном уровне, поэтому сдержать обещание Лашет при всем желании не мог.

АдГ создала сайты на русском языке, со страниц которых призывает избирателей защищать детей «от последствий неконтролируемой миграции» и «от преподавания извращений в школах». Вопрос об уроках сексуального воспитания в немецких образовательных учреждениях вызывает особое беспокойство у выходцев из России и бывших советских республик, которые неоднократно принимали участие в демонстрациях против подобных занятий.

Столь активное заигрывание с русскоязычным электоратом подверглось критике в прессе. Так, Handelsblatt ополчилась на правящую коалицию, отметив, что партии, называя изучение немецкого языка одним из важнейших факторов успешной интеграции, ведут агитацию на русском.

До выборов в Германии остается три с половиной месяца. Пока сложно сказать, удастся ли представителям ХДС/ХСС перетянуть русскоязычный электорат на свою сторону, отобрав тем самым голоса у АдГ, которая, как пишут немецкие СМИ, все больше превращается в «партию русскоязычного населения».

Ксения Мельникова

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